Депутаты таймырского окружного совета первого созыва избрали спикера
12.10.2026, 09:29
Единоросс Денис Хлудеев избран спикером окружного совета Таймырского Долгано-Ненецкого округа Красноярского края первого созыва. Первая сессия муниципального парламента состоялась на минувшей неделе.
Кандидатуру господина Хлудеева депутаты поддержали единогласно, говорится в сообщении пресс-службы совета. По данным официального сайта округа, Денис Хлудеев впервые был избран депутатом райсовета в 2013 году, а осенью прошлого года возглавил парламент Таймыра.
Таймырский Долгано-Ненецкий район был реорганизован в округ в ходе муниципальной реформы в Красноярском крае в 2025 году. В сентябре 2026-го прошли выборы в первый состав окружного совета. 20 из 30 мест получили кандидаты «Единой России».