Депутаты таймырского окружного совета первого созыва избрали спикера

Таймырский Долгано-Ненецкий район был реорганизован в округ в ходе муниципальной реформы в Красноярском крае в 2025 году. В сентябре 2026-го прошли выборы в первый состав окружного совета. 20 из 30 мест получили кандидаты «Единой России».