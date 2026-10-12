«Дружный коллектив» и зарплата по договоренности злят соискателей Ижевска
«Семья» и «стрессоустойчивость» также раздражают участников опроса
12.10.2026, 09:13
Соискателей в Ижевске больше всего раздражают формулировки «дружный коллектив» и «семья» в описаниях вакансий. Их назвали 19% участников опроса SuperJob.
На втором месте оказалась «стрессоустойчивость» — ее отметили 16% респондентов. Еще 12% недовольны требованиями ненормированного графика, переработок и постоянной доступности на связи. Формулировка «многозадачность» раздражает 10% опрошенных.
В числе других претензий — оформление по договору гражданско-правового характера (8%) и неформальное описание бонусов словом «плюшки» (6%). По 3% участников раздражает упоминание тестирования, по 2% — испытательного срока, англицизмов, обещаний карьерного роста, работы только в офисе, навыков работы с искусственным интеллектом и холодных звонков. Еще 23% назвали другие варианты.
Среди тех, кого не устраивает содержание вакансий, главная претензия — отсутствие конкретной суммы зарплаты. Формулировку «по договоренности» отметили 35% опрошенных. Еще 23% раздражают завышенные требования к опыту, 19% — несоответствие оплаты объему обязанностей, а 10% — указание зарплаты до вычета налогов.
Слишком краткое описание работы или компании не устраивает 6% респондентов, требование высшего образования там, где достаточно среднего профессионального, — 5%. Широкий диапазон зарплаты раздражает 2% участников.
По данным SuperJob, мужчины чаще женщин отмечали в числе раздражающих формулировок «дружный коллектив» и упоминание тестирования. Женщины чаще называли «стрессоустойчивость» и «многозадачность».