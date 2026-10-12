«Дружный коллектив» и зарплата по договоренности злят соискателей Ижевска

В числе других претензий — оформление по договору гражданско-правового характера (8%) и неформальное описание бонусов словом «плюшки» (6%). По 3% участников раздражает упоминание тестирования, по 2% — испытательного срока, англицизмов, обещаний карьерного роста, работы только в офисе, навыков работы с искусственным интеллектом и холодных звонков. Еще 23% назвали другие варианты.