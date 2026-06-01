Правительство утвердило концепцию по профилактике правонарушений подростков

Правительство России утвердило концепцию по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Она рассчитана с 2026-го по 2036 год. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Ведомство разработало ее вместе с заинтересованными организациями и ведомствами.

Главный приоритет — снизить количество правонарушений, совершаемых детьми от 14 до 18 лет, отметили в министерстве. Мероприятия концепции направлены на то, чтобы выявлять и устранять причины и условия, из-за которых растет число таких правонарушений. Всего в документе прописано 75 мероприятий.

Министерство перечислило несколько задач на ближайшие кварталы. Так, с первого квартала 2027 года ведомство будет выявлять и поддерживать лучшие региональные практики по профилактике безнадзорности. К третьему кварталу 2027 года, согласно концепции, министерство внедрит программы психолого-педагогической помощи и реабилитации подростков, пострадавших от психического или физического насилия.

Еще одним направлением станет работа над социально-психологическим климатом в школах и колледжах. Например, министерство планирует установить норматив по численности в штате педагогов-психологов. С первого квартала 2027 года в образовательных учреждениях начнут активнее применять технологии для предотвращения и разрешения конфликтов с участием детей. Отдельным пунктом стала работа с родителями — их будут обучать «конструктивному взаимодействию с детьми», сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В октябре 2025 года СКР отчитывался, что за прошлый год подростки совершили более 14 тыс. преступлений. В январе глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что за три года в России фигурантами дел о терактах и диверсиях стали 159 несовершеннолетних. Президент России Владимир Путин призвал оперативно реагировать на угрозу роста подростковой преступности.