Путин признал рост подростковой преступности в стране

Президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД. Он сообщил, что в 2025 году в стране впервые за долгое время зафиксирован рост подростковой преступности. Он потребовал оперативно реагировать на эту угрозу.

«При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования»,— заявил господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. «Над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль министерства внутренних дел здесь высока»,— подчеркнул глава государства.

В октябре 2025 года Следственный комитет РФ представлял данные, согласно которым в 2025 году подростки совершили более 14 тыс. преступлений. В январе глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что за три года в России фигурантами дела о терактах и диверсиях стали 159 несовершеннолетних. По его словам, часто на такие преступления идут подростки из неполных семей. В некоторых случаях дети действуют под влиянием обмана и думают, что выполняют задания правоохранительных органов.