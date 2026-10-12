«Дом искусств» в Красноярске займет историческое здание на Красной площади

«На встрече с творческими союзами мы обсудили варианты использования новых площадей для проведения выставок, мастер-классов, концертных, литературных и других событий, а также поговорили о том, как наполнить жизнью уютный внутренний дворик в теплое время года»,— приводится в сообщении комментарий министра культуры края Аркадия Зинова.