«Дом искусств» в Красноярске займет историческое здание на Красной площади
12.10.2026, 08:51
Красноярский «Дом искусств» займет историческое здание на Красной площади,17. Сообщение о предстоящем переезде размещено на сайте «Дома искусств», работающего в статусе краевого государственного автономного учреждения культуры.
«На встрече с творческими союзами мы обсудили варианты использования новых площадей для проведения выставок, мастер-классов, концертных, литературных и других событий, а также поговорили о том, как наполнить жизнью уютный внутренний дворик в теплое время года»,— приводится в сообщении комментарий министра культуры края Аркадия Зинова.
В настоящее время «Дом искусств» располагается на пр. Мира,3. Двухэтажное здание на Красной площади,17 было построено в начале прошлого века. Его площадь составляет 416 кв. м. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. По данным красноярских СМИ, в 2023—2026 годах в здании располагался пункт отбора на воинскую службу по контракту.