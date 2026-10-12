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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Ярославль

Водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе под Ярославлем

12.10.2026, 08:27
В Ярославле водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с грузовиком Scania с прицепом Schmitz. Авария произошла 11 октября около 21:00 на пятом километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо», сообщает Госавтоинспекция Ярославской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель грузовика 1981 года рождения при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Opel.
Водитель Opel, мужчина 1967 года рождения, получил травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Виктория Самко