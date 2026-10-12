На Кубани после потепления до +30 градусов температура начнет снижаться
12.10.2026, 08:05
В Краснодарском крае новая рабочая неделя начнется с продолжения бабьего лета, однако во второй ее половине температура воздуха начнет снижаться. В начале периода дневные показатели в регионе местами достигнут +30 градусов, а затем похолодает на 4–5 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По прогнозу синоптиков, в начале недели на юг России продолжат поступать воздушные массы из Средиземноморья. Это обеспечит преимущественно солнечную погоду и сохранение высоких температур. Кратковременные грозовые дожди не помешают воздуху прогреваться до +25…+30 градусов. В горных районах Кавказа ожидается от +22 до +27 градусов.
Во второй половине недели поток теплого воздуха начнет ослабевать. В связи с этим дневная температура в Краснодарском крае снизится на 4–5 градусов.
По данным краевого гидрометцентра, сегодня в Краснодаре ожидается небольшая облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +29 градусов.
На территории Краснодарского края также прогнозируется преимущественно сухая погода. Дневная температура достигнет +29 градусов, на азовском побережье — +25 градусов, в горных районах — до +18 градусов.
На черноморском побережье ожидается переменная облачность. Будет дуть южный ветер с порывами до 11 м/с. Температура воздуха днем составит до +27 градусов.