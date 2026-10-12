На Кубани после потепления до +30 градусов температура начнет снижаться

В Краснодарском крае новая рабочая неделя начнется с продолжения бабьего лета, однако во второй ее половине температура воздуха начнет снижаться. В начале периода дневные показатели в регионе местами достигнут +30 градусов, а затем похолодает на 4–5 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».