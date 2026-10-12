Более 90 улиц Краснодара останутся без света 12 октября
12.10.2026, 08:02
В понедельник, 12 октября, в разных районах Краснодара временно отключат электроэнергию. Ограничения затронут более 90 улиц города и продлятся от четырех до девяти часов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.
С 8:00 до 17:00 подачу электричества приостановят по отдельным адресам на улицах Бородина, Волжской, Балтийской, Полтавской, Новосибирской, Новгородской, Таганрогской, Селезнева, Заводской, Горной, Степной, Кубанонабережной, Бородинской, Горячеключевской, Восточно-Кругликовской, 1 Мая, Северной, Красных Партизан, Промышленной и Ломоносова. Также отключения затронут Бородинский, Новгородский и Кубанонабережный проезды, Уральский переулок и улицу Пашковский Перекат.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по отдельным адресам на проспекте Чекистов и улицах Киевской, Ташкентской, Харьковской, Алма-Атинской, Тульской, Курской, Краснознаменной, Лузана, Кольцевой, Тюляева, Мачуги, Кубанской, Почтовой, Пушкина, Фадеева, Рязанской, Чилимской, Окружной, Таежной, Комарова, Королева, Силантьева, Рощинской, Алуштинской, Гришина, Палаточной, Пригородной, Толбухина, Славянской, Темрюкской, Кореновской, Шевченко, Володарского, Буденного, Кузнечной, Корницкого, Ломоносова, Щорса и Красной.
В период с 9:00 до 13:00 ограничения введут на отдельных участках улиц Ореховой, Народной, Земляничной, Садовой и Цветочной.
С 9:00 до 14:00 отключения запланированы на улицах Российской, Пригородной, Алуштинской, Бульварной, Балетной, Белозерной, Балканской, Есенина, Палаточной, Геологической и Есаульской. Также в список вошли Восточный, Южный и Палаточный проезды, а также Геологический переулок.
С 13:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят на бульваре Строителей и улицах Архитекторов, Розовой, Российской, Большевистской, Пригородной, Беговой, Сиреневой, Тюльпанной, Кленовой и Каштановой.
Отключения затронут отдельные дома и адреса на перечисленных улицах. Жителям Краснодара рекомендуют учитывать график временного отсутствия электричества при планировании дел на 12 октября.