Порочная связь

Низкоорбитальные спутниковые системы интернет-связи, подобные американской Starlink, используются государствами в противоправных целях, в связи с чем Россия настаивает на международно-правовом урегулировании их применения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов на Международном форуме по безопасности, организованном Совбезом РФ. Власти РФ, как следует из его заявления, особо опасаются использования подобных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов. Между тем к Starlink подключается все больше стран—партнеров России, на днях это сделала Киргизия.

О рисках использования систем, подобных Starlink, Александр Алимов рассказал в рамках анализа общего состояния международной информационной безопасности, которое, по его словам, деградирует. «Отдельно хотелось бы упомянуть проблему противоправного применения низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи. Не секрет, что данные технологии, в частности Starlink, обеспечивающие доступ в интернет в обход национальных регуляторов, используются для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов»,— предупредил замглавы МИД РФ.

Александр Алимов напомнил, что разработчик Starlink — компания SpaceX Илона Маска — подрядчик Пентагона.

«Эта компания осуществляет экспансию на мировом рынке под предлогом удобства спутниковой связи, фактически получая возможность оказывать воздействие на население других стран. Это, безусловно, тревожная тенденция»,— отметил дипломат. Россия, по словам Александра Алимова, совместно с партнерами добивается прозрачного регулирования применения таких систем, соблюдения операторами национального законодательства стран, где они осуществляют свою деятельность. «В декабре прошлого года мы провели неформальную встречу Совета безопасности ООН, в ходе которой рассмотрели совместные меры реагирования на эту угрозу. Весь комплекс этих вопросов мы, разумеется, еще более предметно обсуждаем в региональных и двусторонних форматах»,— добавил замминистра.

В ходе инициированной РФ декабрьской встречи СБ ООН российские представители настаивали на том, что системы, подобные Starlink, используются при «обкатке новой модели провоцирования внутриполитической нестабильности для смены неугодных правительств». Как следовало из их презентаций, за последние годы подобное наблюдалось более чем в десяти странах, включая Венесуэлу и Иран, где незаконно (то есть без сертификации со стороны национальных регуляторов) ввезенные абонентские терминалы Starlink использовались для организации протестов и распространения дезинформации о властях. Опасения России в связи с этой тенденцией разделяют и ряд других государств, включая Китай.

По словам профессора МГИМО МИД России доктора политических наук Елены Зиновьевой, развитие низкоорбитальных систем спутниковой интернет-связи, включая Starlink, становится одним из факторов международной информационной и космической безопасности.

«Они используются в политических, военно-технических, преступных целях. Помимо предоставления доступа к интернету в обход национальных регуляторов с целью вмешательства во внутренние дела такие системы все чаще приобретают военно-политическое измерение»,— отметила эксперт в беседе с “Ъ”.

По ее словам, компании—операторы таких систем взаимодействуют с вооруженными силами ряда государств, а сами спутниковые сети становятся элементом инфраструктуры современных конфликтов. Наиболее яркий пример — Украина, чьи вооруженные силы активно используют Starlink в качестве основного средства связи между подразделениями, для корректировки огня артиллерии, управления беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами. Значительная часть устройств Starlink поставлена ВСУ за счет Пентагона, он же покрывает ежемесячную плату за них наряду с рядом европейских стран—членов НАТО.

«Подобные действия размывают границу между гражданским и военным использованием космических технологий и создают дополнительные риски для международной стабильности»,— предупреждает Елена Зиновьева. Россия, по ее словам, выступает за выработку международных правил в этой сфере на основе принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела, мирного использования космического пространства и соблюдения норм международного космического права.

Starlink официально доступна примерно в 150 странах. В России пользоваться ее сервисами незаконно, поскольку они не прошли необходимую сертификацию.

Неавторизованное использование подобных терминалов является административным правонарушением и чревато штрафами и конфискацией оборудования. Переговоров с властями РФ о получении разрешения на предоставление своих услуг компания не ведет.

В большинстве стран-участниц курируемых Россией интеграционных объединений на постсоветском пространстве сеть Starlink официально доступна. Среди них Азербайджан (с апреля 2025 года), Армения (с марта 2025 года), Казахстан (с августа 2025 года) и Таджикистан (с февраля 2026 года). 25 мая Starlink заработала и в Киргизии. По сообщениям киргизских СМИ, устройство обойдется (в пересчете) примерно в 30 тыс. руб., а ежемесячная абонентская плата — в 8 тыс. руб. Одну антенну могут использовать несколько человек.

Власти стран—партнеров России объясняют необходимость сотрудничества со Starlink тем, что компания предоставляет высокоскоростной и стабильный интернет, что особенно удобно для подключения к сети абонентов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на киргизского премьера Адылбека Касымалиева, появление в стране Starlink уже позволило подключить к спутниковому интернету одну из высокогорных школ, которая ранее не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. В плане обеспечение интернетом еще шести таких учебных заведений.

До конца года Starlink рассчитывает получить лицензию на работу и от властей Узбекистана.

Власти Туркмении вроде как ведут переговоры о сотрудничестве со Starlink, но пока компания разрешения на предоставление своих услуг в стране не получила, и местные правоохранительные органы периодически проводят рейды по изъятию незаконно завезенных антенн и роутеров.

Власти Белоруссии переговоров со Starlink не ведут.

Планы ограничения экспансии Starlink разрабатывают и в Евросоюзе.

Хотя услуги этой сети уже доступны во всех странах ЕС, Еврокомиссия хочет предоставить привилегии европейским операторам спутниковой связи (посредством распределения между местными операторами радиочастотного спектра в диапазоне частот 2 ГГц). «Спутниковая связь является ключевым элементом нашего технологического суверенитета, нашей безопасности и нашей обороны. В условиях меняющейся геополитической ситуации общеевропейская спутниковая связь становится синонимом устойчивости, безопасности и потенциала»,— обосновал эту меру представитель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Томас Ренье.

Елена Черненко