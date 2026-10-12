В аэропорту Сочи задерживаются 31 рейс на вылет и прилет

Среди задержанных рейсов на прилет — семь самолетов, которые должны были прибыть 11 октября. Они следуют из Батуми, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ижевска. Еще один рейс из Казани перенесли на следующий день — 13 октября. Кроме того, отменен самолет из Перми.