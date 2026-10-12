В аэропорту Сочи задерживаются 31 рейс на вылет и прилет
12.10.2026, 07:42
В международном аэропорту Сочи утром 12 октября сохраняются задержки авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, изменения в расписании затронули 31 самолет: 14 рейсов задерживаются на вылет, еще 17 — на прибытие. При этом часть воздушных судов не смогла отправиться или прибыть по расписанию 11 октября.
Нарушения в расписании последовали за временными ограничениями на полеты, которые вводили в аэропорту для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Ограничения действовали с 23:43 10 октября до 11:12 11 октября, а затем с 12:26 до 13:31 11 октября.
По данным онлайн-табло, шесть рейсов на вылет задерживаются со вчерашнего дня. В их числе два самолета, следующих в Москву, а также рейсы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пермь и Уфу.
Среди задержанных рейсов на прилет — семь самолетов, которые должны были прибыть 11 октября. Они следуют из Батуми, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ижевска. Еще один рейс из Казани перенесли на следующий день — 13 октября. Кроме того, отменен самолет из Перми.
Ограничения на полеты накануне и в ночь на 12 октября затрагивали также аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Калуги, Костромы и Ярославля.
Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию о вылетах и прилетах у авиаперевозчиков. Уведомления об изменениях направляют по контактным данным, указанным при оформлении бронирования. В аэропорту также просят обращать внимание на аудиообъявления в терминале.
На фоне задержек рейсов в аэропортах Западной Сибири транспортная прокуратура проводит проверки соблюдения прав пассажиров. В Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Омске задержки затронули рейсы нескольких авиакомпаний, в том числе выполнявшиеся в Сочи. В Новосибирске отменили рейс «Аэрофлота» №1555 в Москву.
При нарушении прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921-70-00.