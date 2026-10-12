Краснодар вошел в топ-60 городов России по уровню зарплат

В общероссийском масштабе рост заработных плат также продолжился, однако его темпы стали более умеренными по сравнению с 2023–2024 годами. По итогам 2025 года средняя номинальная зарплата в России составила 111,4 тыс. руб. За год она увеличилась на 12,5%, а по сравнению с 2023 годом — на 18,9%.