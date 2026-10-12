Краснодар вошел в топ-60 городов России по уровню зарплат
12.10.2026, 07:36
Краснодар занял 57-е место в рейтинге российских городов по уровню заработных плат. Сочи расположился на 76-й позиции. В первом полугодии 2026 года средняя зарплата после вычета налогов в краевой столице составила 91,4 тыс. руб., а на главном курорте Кубани — 82,4 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости».
За год средний заработок жителей Краснодара увеличился на 11,2%. Показатель рассчитали по итогам первых шести месяцев 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в городе составило 3,3.
В Сочи зарплата за тот же период выросла на 9,1% и достигла 82,4 тыс. руб. Соотношение заработка и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,97.
В общероссийском масштабе рост заработных плат также продолжился, однако его темпы стали более умеренными по сравнению с 2023–2024 годами. По итогам 2025 года средняя номинальная зарплата в России составила 111,4 тыс. руб. За год она увеличилась на 12,5%, а по сравнению с 2023 годом — на 18,9%.
В первом полугодии 2026 года средняя номинальная зарплата по стране достигла 119,2 тыс. руб. Это на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Самые высокие зарплаты среди представленных в рейтинге городов зафиксировали в Новом Уренгое и Салехарде. Средние показатели там составили 180,3 тыс. руб. и 170,1 тыс. руб. соответственно.
В нижней части списка оказались Грозный и Нальчик. Средняя зарплата в Грозном составила 54,1 тыс. руб., а в Нальчике — 56,2 тыс. руб.