Челябинск потерял три позиции в рейтинге городов России по зарплатам

В январе — июне этого года среднее чистое жалованье в столице Южного Урала достигло 86,6 тыс. руб., увеличившись к аналогичному периоду 2025-го на 8,1%. Лидерами списка стали Новый Уренгой (соотношение зарплаты к потребительскому набору — 5,9), Салехард (5,6) и Анадырь (5,3). Последние три места из 100 заняли Грозный (2,2), Нальчик (2,2) и Владикавказ (2,4).