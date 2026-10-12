Организатора нарколаборатории в Новосибирске приговорили к 15,5 года колонии

Весной 2025 года оперативники выявили лабораторию по производству «синтетики». Там они обнаружили свыше 4 кг наркотиков, оборудование для их производства и химические реактивы. Запрещенные вещества, по данным силовиков, предназначались для сбыта через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа.