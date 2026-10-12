Организатора нарколаборатории в Новосибирске приговорили к 15,5 года колонии
12.10.2026, 07:09
Новосибирский суд назначил 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима жителю областного центра, занимавшемуся, по материалам дела, производством синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Приговор в законную силу не вступил.
Весной 2025 года оперативники выявили лабораторию по производству «синтетики». Там они обнаружили свыше 4 кг наркотиков, оборудование для их производства и химические реактивы. Запрещенные вещества, по данным силовиков, предназначались для сбыта через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа.
Предполагаемого организатора лаборатории задержали. Выпуск наркотиков он наладил по заданию куратора из интернет-мессенджера.