Новосибирский урожай зерновых составил 1,98 млн тонн при уборке 97% площадей
12.10.2026, 06:57
В этом году урожай зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области составит около 2 млн т. Данные о предварительных итогах уборки вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов привел на оперативном совещании 12 октября.
По его данным, к настоящему времени зерновые убраны с площади 1,06 млн га. Это составляет около 97% от планового показателя. Объем собранного зерна достиг 1,98 млн т. Средняя урожайность составляет 18,6 ц/га.
«Вегетационный период 2026 года складывался неблагоприятно для роста и развития сельхозрастений. Характеризовался дефицитом осадков, повышенными температурами на начальных этапах созревания растений»,— напомнил господин Михайлов.