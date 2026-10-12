Середина октября в Свердловской области будет теплой
12.10.2026, 06:47
В Свердловской области на неделе прогнозируется устойчивое потепление. В начале тепло распространится в южных и юго-западных частях региона, а к середине недели охватит всю территорию области, сообщили в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В первые дни регион окажется на северной периферии антициклона, при этом над Средним Уралом расположен малоподвижный фронт, разделяющий теплые и холодные воздушные массы. Из-за присутствия антициклона фронт слабо выражен, значительных осадков на нем не прогнозируется. В первой половине недели к существующему антициклону присоединится холодное ядро, пришедшее со стороны Скандинавии. Он продолжит набирать силу, и во второй половине недели центр сместится восточнее. Это позволит Свердловской области остаться на западной периферии, через которую на Средний Урал начнет поступать теплый воздух.
В Екатеринбурге днем понедельника ожидается +11°..+13°, облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Во вторник ночью будет +9°, днем +14°, во вторник — ночью +8°, днем +13°, в среду — ночью +7°, днем +16°, в четверг — ночью +7°, днем +16°, в пятницу — ночью +9°, днем +15°. В субботу прогнозируется ночью +7°, днем +14°, в воскресенье ночью до +5°, днем до +12°.