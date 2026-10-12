Середина октября в Свердловской области будет теплой

В первые дни регион окажется на северной периферии антициклона, при этом над Средним Уралом расположен малоподвижный фронт, разделяющий теплые и холодные воздушные массы. Из-за присутствия антициклона фронт слабо выражен, значительных осадков на нем не прогнозируется. В первой половине недели к существующему антициклону присоединится холодное ядро, пришедшее со стороны Скандинавии. Он продолжит набирать силу, и во второй половине недели центр сместится восточнее. Это позволит Свердловской области остаться на западной периферии, через которую на Средний Урал начнет поступать теплый воздух.