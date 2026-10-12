Новосибирский «Локомотив» завершил волейбольный Кубок легенд на четвертом месте
12.10.2026, 06:31
«Локомотив» занял четвертое место в волейбольном Кубке легенд, который завершился в Москве 11 октября. В матче за «бронзу» новосибирцы проиграли «Зениту-Казань» со счетом 0:3.
Самым упорным оказался второй сет, в котором победителю пришлось набрать 30 очков. У железнодорожников по 12 очков за игру набрали доигровщик Федор Воронков и диагональный Раджаб.
Регулярное первенство российской Суперлиги сезона 2026/2027 стартует 18 октября. «Локомотив» первый матч чемпионата проведет в Новом Уренгое с «Факелом Ямал».