«Сибирь» сыграла вничью в Астрахани с «Волгарем»
Новосибирцы продлили беспроигрышную серию до пяти матчей
12.10.2026, 06:21
Футболисты «Сибири» продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Второй лиги до пяти матчей. 11 октября новосибирцы сыграли вничью в Астрахани с местным «Волгарем».
Оба мяча в этой игре были забиты в первой половине второго тайма с интервалом в несколько минут. Счет открыл нападающий гостей Антон Кобялко, замкнувший фланговую передачу, но хозяева тут же сравняли его — 1:1.
По итогам 13-го тура «Сибирь» с 19 очками сохранила третью строчку в турнирной таблице группы «Восток». Ее отставание от идущего вторым кировского «Динамо» сократилось с шести очков до пяти, поскольку в прошедшем туре динамовцы уступили владикавказской «Алании» (0:1). Команда из Северной Осетии — Алании, в свою очередь, набрала 18 очков.