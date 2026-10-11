МЧС предупредило о сильном дожде в Ярославской области
12.10.2026, 02:32
В Ярославской области 12 октября местами ожидается сильный дождь. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с полуночи до 18:00, сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на данные Ярославского ЦГМС.
По данным ведомства, осадки могут привести к подтоплению пониженных участков местности, засорению ливневых стоков и дренажных систем, повреждению линий электропередачи и связи, а также нарушениям в работе транспорта и коммунальных систем.
МЧС рекомендует по возможности оставаться дома, не находиться рядом с рекламными щитами и непрочно закрепленными конструкциями. Водителям советуют во время сильного дождя остановиться у обочины и переждать непогоду.