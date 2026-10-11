В Ярославле восстановили движение после сбития БПЛА
12.10.2026, 02:16
В Ярославской области ликвидировали один беспилотник. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе».
В Ярославле сняли ограничения на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено. Непосредственная угроза снята, однако режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.
Росавиация отменила ранее введенные ограничения на полеты в аэропорту Ярославля.