В Ярославле восстановили движение после сбития БПЛА

В Ярославле сняли ограничения на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено. Непосредственная угроза снята, однако режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.