В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Жителей призвали соблюдать меры безопасности. Находящимся на улице рекомендуют покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует закрыть окна плотными шторами или жалюзи и отойти от них на безопасное расстояние, по возможности находясь в комнатах со сплошными стенами.