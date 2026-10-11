В Ярославской области объявили беспилотную опасность
11.10.2026, 22:29
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
Жителей призвали соблюдать меры безопасности. Находящимся на улице рекомендуют покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует закрыть окна плотными шторами или жалюзи и отойти от них на безопасное расстояние, по возможности находясь в комнатах со сплошными стенами.
Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителям рекомендуют дождаться официального сигнала об отмене беспилотной опасности.