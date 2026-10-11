«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА

Соперники демонстрировали атакующий баскетбол и играли на встречных курсах. Инициатива переходила от одной команды к другой, однако по итогам первой четверти «железнодорожники» уступали со счетом 23:27. Во второй десятиминутке отставание южан еще больше увеличивалось. Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру своих подопечных, но пауза не пошла на пользу его команде. К большому перерыву «Локомотив-Кубань» уступал уже с двузначной разницей – 40:54.