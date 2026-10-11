«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА
11.10.2026, 21:26
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Москве со счетом 84:87 потерпел поражение от ЦСКА в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Соперники демонстрировали атакующий баскетбол и играли на встречных курсах. Инициатива переходила от одной команды к другой, однако по итогам первой четверти «железнодорожники» уступали со счетом 23:27. Во второй десятиминутке отставание южан еще больше увеличивалось. Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру своих подопечных, но пауза не пошла на пользу его команде. К большому перерыву «Локомотив-Кубань» уступал уже с двузначной разницей – 40:54.
Вторая половина противостояния отметилась плотной борьбой. «Железнодорожники» решили проблемы с бросковой эффективностью и заключительном отрезке нивелировали отставание – 80:80. Но в концовке встречи ЦСКА смог склонить чашу весов в свою пользу. «Локомотив-Кубань» уступил со счетом 84:87.
Самым результативным игроком южан стал Трэвелин Куин. В его активе 21 очко. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 14-го октября встретятся в Краснодаре с саратовским «Автодором».