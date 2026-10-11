Израиль отказался вмешиваться в дело Софьи Розенфельд

50-летняя Софья Розенфельд — одна из ведущих специалистов по арктическим гусеобразным птицам. У нее двойное гражданство — российское и израильское. В 1990 году Розенфельд вместе с семьей переехала в Израиль, но менее чем через два года, в возрасте 15 лет, вернулась в Москву, где жила с тех пор. По словам отца, дочь ежегодно приезжала в Израиль, в том числе незадолго до возбуждения уголовного дела в декабре 2025 года.