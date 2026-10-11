Израиль отказался вмешиваться в дело Софьи Розенфельд
11.10.2026, 20:45
Доктор биологических наук, старшая научная сотрудница Института проблем экологии и эволюции РАН Софья Розенфельд, осужденная за донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), обращалась в посольство Израиля в России за помощью, но получила отказ.
Как сообщил отец Софьи Розенфельд газете Haaretz, когда ей предъявили обвинение, она обратилась в посольство, но ей ответили, что Израиль не может вмешиваться в работу российской правоохранительной системы. Вместе с тем МИД Израиля находится в контакте с семьей и сотрудничает с российскими властями для предоставления консульских услуг осужденной, отмечает издание.
7 октября Гагаринский районный суд Москвы приговорил Софью Розенфельд к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Прокуратура запрашивала срок в пять лет. По версии следствия, она сделала два перевода ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) по 1 тыс. руб в августе и сентябре 2021 года.
50-летняя Софья Розенфельд — одна из ведущих специалистов по арктическим гусеобразным птицам. У нее двойное гражданство — российское и израильское. В 1990 году Розенфельд вместе с семьей переехала в Израиль, но менее чем через два года, в возрасте 15 лет, вернулась в Москву, где жила с тех пор. По словам отца, дочь ежегодно приезжала в Израиль, в том числе незадолго до возбуждения уголовного дела в декабре 2025 года.