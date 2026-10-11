В Коми выставили на продажу 100% акций «Комиавиатранса» с условием сохранить аэропорты
11.10.2026, 18:31
Правительство Республики Коми объявило конкурс по продаже 100% акций АО «Комиавиатранс». Победитель должен будет сохранить действующие аэропорты, авиасообщение и не менее 1 435 рабочих мест. Об этом сообщили в региональном Министерстве имущественных и земельных отношений.
Одно из главных условий конкурса — сохранение транспортного назначения аэропортов Сыктывкара, Воркуты, Ухты и Усинска, а также посадочных площадок в Печоре и Усть-Цильме. Для жителей отдаленных районов республики авиация остается важным способом транспортного сообщения.
При определении победителя учтут не только предложенную цену, но и готовность инвестора выполнить установленные обязательства. Власти рассчитывают, что привлечение частного капитала позволит обновить здания аэропортов, оборудование и взлетно-посадочные полосы. В перспективе при наличии возможностей предполагается расширить маршрутную сеть и увеличить частоту рейсов.
Ранее власти Коми сообщали о сложном финансовом положении «Комиавиатранса». Глава республики Ростислав Гольдштейн отмечал, что проблемы предприятия носят системный характер, а возможности регионального бюджета для дальнейшей поддержки авиакомпании ограничены.