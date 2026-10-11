В Коми выставили на продажу 100% акций «Комиавиатранса» с условием сохранить аэропорты

При определении победителя учтут не только предложенную цену, но и готовность инвестора выполнить установленные обязательства. Власти рассчитывают, что привлечение частного капитала позволит обновить здания аэропортов, оборудование и взлетно-посадочные полосы. В перспективе при наличии возможностей предполагается расширить маршрутную сеть и увеличить частоту рейсов.