Апелляционный суд оставил в силе приговоры фигурантам дела «Весны»*
11.10.2026, 18:30
Второй апелляционный суд общей юрисдикции 8 октября оставил без изменений приговоры шести фигурантам уголовного дела движения «Весна»* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает МР7. Четверо осужденных обжаловали назначенные им наказания, однако суд не удовлетворил жалобы защиты.
В апреле 2026 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил Анну Архипову** к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Яна Ксенжепольского** — к 11 годам, Василия Неустроева** — к 10 годам, Павла Синельникова** — к 7,5 года. Всем четверым также назначили запрет на организационную деятельность в общественных движениях сроком на шесть или семь лет и ограничение свободы на полтора года.
Евгений Затеев** и Валентин Хорошенин**, единственный из шести фигурантов, признавший вину, апелляционные жалобы не подавали. Оба получили по шесть лет и два месяца колонии общего режима.
В апелляционной инстанции адвокаты Архиповой, Ксенжепольского, Неустроева и Синельникова настаивали на невиновности своих подзащитных и незаконности вынесенного приговора. Сторона обвинения, напротив, считала назначенные сроки обоснованными.
Молодых людей задержали в разных городах России в начале июня 2023 года. Рассмотрение дела в Санкт-Петербургском городском суде началось в июле 2024 года и завершилось вынесением приговора 8 апреля 2026 года.
Шестерых фигурантов обвиняли в создании экстремистского сообщества и участии в нем, организации деятельности, связанной с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, склонении к массовым беспорядкам, публичных призывах к деятельности против безопасности России, распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также реабилитации нацизма.
* Движение «Весна» решением суда от 6 декабря 2022 года признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Оно также внесено в реестр незарегистрированных объединений — иностранных агентов.
** Анна Архипова, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев, Павел Синельников, Евгений Затеев и Валентин Хорошенин внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.