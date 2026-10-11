Апелляционный суд оставил в силе приговоры фигурантам дела «Весны»*

В апреле 2026 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил Анну Архипову** к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Яна Ксенжепольского** — к 11 годам, Василия Неустроева** — к 10 годам, Павла Синельникова** — к 7,5 года. Всем четверым также назначили запрет на организационную деятельность в общественных движениях сроком на шесть или семь лет и ограничение свободы на полтора года.