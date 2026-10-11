Росимущество повторно выставило на торги 16% акций «Коми энергосбытовой компании»
11.10.2026, 18:19
Росимущество объявило повторный аукцион по продаже 15,9627% акций АО «Коми энергосбытовая компания». Первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
На продажу выставили 1 млрд 753 млн 847 тыс. 807 обыкновенных именных бездокументарных акций компании. Начальная стоимость пакета составляет около 1,8 млрд рублей.
Условия повторного аукциона остались прежними. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 376,6 млн рублей, что соответствует 20% от стоимости лота. Итоги аукциона подведут в ноябре.
Уставный капитал «Коми энергосбытовой компании» составляет 109 млн 871 тыс. 288,52 рубля. Всего компания выпустила 10 млрд 987 млн 128 тыс. 852 акции номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Кроме обыкновенных, в обращении находятся 22 млн привилегированных акций.