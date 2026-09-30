Субсидии уехали

Выделенные на 2026 год лимиты на поддержку спроса на российские автомобили — льготные автокредиты и лизинг — исчерпаны уже к 30 сентября. Действие программ, вероятно, возобновится в 2027 году. Приостановка субсидирования может негативно сказаться на продажах автомобилей до конца года, но критичного спада эксперты не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Программы льготного автокредитования и лизинга временно приостановлены, следует из сообщения Минпромторга. По данным источников “Ъ”, это связано с исчерпанием лимитов, запланированных на текущий год.

В бюджете на 2026 год на льготное автокредитование было заложено 20 млрд руб., на льготный лизинг — 30 млрд руб. Какая сумма была выделена по факту, в министерстве не уточнили. Там сообщили, что при поддержке льготных кредитов было приобретено 123 тыс. автомобилей, льготного лизинга — 54,8 тыс. штук.

В Минпромторге также уточняют, что «задача по поддержке рынка выполнена» и лимит бюджетных ассигнований освоен досрочно.

Сроки возобновления программ в министерстве не называют, но дают понять, что их реализация заложена в новый бюджетный цикл. Приостановка действия льготных инструментов в текущем году — штатная ситуация при освоении выделенного бюджета, речь не идет о полной отмене мер поддержки, поясняют там. При этом реализация программы льготного лизинга общественного транспорта продолжится, заявили в Минпромторге. В начале сентября глава министерства Антон Алиханов говорил журналистам, что объем финансирования обеих программ господдержки авторынка в 2027 году, как ожидается, сохранится на уровне 2026 года.

Денис Мантуров, первый вице-премьер, в интервью ТАСС в сентябре: Минпромторг прорабатывает параметры дифференциации субсидий на покупку российских электромобилей и гибридов в зависимости от уровня их локализации.

Программа льготного автокредитования рассчитана на семьи с детьми, медиков, учителей, участников СВО и их семей, граждан с инвалидностью, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, произведенных в России, базовая скидка по программе составляет 20% от его стоимости, для жителей Дальнего Востока — 25%.

Машина должна стоить до 2 млн руб. и набирать не менее 2 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства №719. Сегодня такому требованию, в частности, соответствуют модели Lada, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны) и «Москвич-3».

На электромобили требования по уровню локализации и цене не распространяются. В этом сегменте предусмотрена скидка в 35% от стоимости электромобиля, но не более 925 тыс. руб. В программу включены бренды «Москвич», Evolute, Voyah и «Амберавто А5».

Досрочное освоение бюджетных средств по программе льготного автокредитования показывает, что мера востребована, констатирует партнер SBS Дмитрий Бабанский. «С другой стороны — почти 95% автомобилей покупается в кредит, доля льготного кредитования — менее 20%. Так что приостановка программ является сдерживающим фактором для рынка»,— рассуждает он.

Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов считает, что приостановка программы в целом будет негативно влиять на спрос на авторынке, но не приведет к каким-либо «очень драматичным» изменениям. «Текущая ситуация на рынке не требует какого-то срочного вмешательства, но полагаю, что правительство будет следить за развитием событий, с тем чтобы оперативно вмешаться, если конъюнктура начнет существенно ухудшаться»,— добавляет он.

Большинство опрошенных “Ъ” дилеров описывают ситуацию на авторынке как медленное восстановление спроса, а скорее — как стагнацию.

Согласно «Автостату», продажи новых легковых автомобилей в августе сократились на 6,5% год к году, до 114,3 тыс. штук, за январь—август реализация увеличилась на 9,3% год к году, до 845 тыс. штук. «Говорить о восстановлении спроса пока сложно. На рынке коммерческой техники наблюдается падение, а рынок легковых автомобилей начал сильно замедляться после восстановительного роста в первом полугодии»,— добавляет господин Беспалов

Наталия Мирошниченко