Зеленский назвал сделку США и России по дизелю «слабым решением»

Президент Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров с Москвой и сделал вывод, что Украине нужен новый президент. «Думаю, было бы разумно, если бы он пошел на сделку два года назад. Тогда он оказался бы в гораздо более выгодном положении. Я думаю, что Россия хотела бы заключить сделку, и мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос»,— заявил Трамп. «Я предлагаю им (украинцам.— “Ъ”) найти нового лидера, который сможет заключить сделку»,— подытожил президент США.