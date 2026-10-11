Зеленский назвал сделку США и России по дизелю «слабым решением»
11.10.2026, 17:52
Президент США Дональд Трамп призвал к смене власти на Украине, обвинив президента Зеленского в продолжении конфликта с Россией и создании проблем Америке и всему миру. Со своей стороны Зеленский, раскритиковавший Трампа за заключенное им «дизельное соглашение» с Москвой, открыто перешел в лагерь противников президента США в надежде на его ослабление после выборов в Конгресс. Расценив снятие санкций с российского дизельного топлива как «предательство», Киев срочно приступил к мобилизации американских и европейских союзников, застигнутых врасплох договоренностями российского и американского президентов.
Непосредственно перед встречей главы Белого дома с представителями СМИ стало известно о резко негативной реакции Зеленского на обнародованные 9 октября договоренности президентов Трампа и Путина по следам их телефонного разговора. В своем видеообращении, посвященном снятию американских санкций с российского дизельного топлива, Зеленский назвал это «слабым решением сильных партнеров».
Президент Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров с Москвой и сделал вывод, что Украине нужен новый президент. «Думаю, было бы разумно, если бы он пошел на сделку два года назад. Тогда он оказался бы в гораздо более выгодном положении. Я думаю, что Россия хотела бы заключить сделку, и мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос»,— заявил Трамп. «Я предлагаю им (украинцам.— “Ъ”) найти нового лидера, который сможет заключить сделку»,— подытожил президент США.