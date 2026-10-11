Ученые НовГУ выяснили, что рак простаты у молодых мужчин чаще ведет себя агрессивнее

По результатам исследования, в первые пять лет после операции рецидивы у мужчин младше 50 лет возникали в 10,7% случаев в Краснодаре и в 30% — в Санкт-Петербурге. В контрольной группе пациентов старше 70 лет показатели составили 13% и 15,9% соответственно.