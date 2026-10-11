Ученые НовГУ выяснили, что рак простаты у молодых мужчин чаще ведет себя агрессивнее
11.10.2026, 16:16
У мужчин младше 50 лет рак выявляли на ранней стадии, когда опухоль еще не проявлялась клинически, а одним из признаков заболевания становилось повышение уровня ПСА в крови.
При этом у молодых пациентов опухоль чаще выходила за пределы предстательной железы. Такие случаи составили 15–16%, тогда как в группе мужчин старше 70 лет показатель находился в диапазоне 3–5%.
Операции выполняли открытым способом, лапароскопически и с использованием роботизированной хирургической системы. У пациентов младше 50 лет злокачественные клетки по краю удаленной ткани обнаружили лишь в одном случае, что свидетельствует о высокой радикальности проведенных вмешательств.
Метастазы в лимфатических узлах выявили у 7,9% молодых пациентов в Краснодаре и у 2,6% — в Санкт-Петербурге.
Исследование подтвердило эффективность радикальной простатэктомии — операции по полному удалению предстательной железы вместе с опухолью. Однако восстановление функций, влияющих на качество жизни, оказалось сложной задачей.
Утрата потенции после операции была зафиксирована у 46,4% пациентов в Краснодаре и у 80% в Санкт-Петербурге. Полного восстановления контроля над мочеиспусканием удалось добиться у 64,4% и 80% пациентов соответственно.
«Для молодых мужчин особенно важно сохранять сосудисто-нервные пучки простаты, отвечающие за эрекцию. Такие операции должны выполняться только в специализированных центрах, оснащенных роботизированной техникой. Кроме того, пациенты, перенесшие радикальную простатэктомию в трудоспособном возрасте, должны находиться под динамическим наблюдением не только онкоурологов, но и урологов-андрологов»,— комментирует ученый.
По результатам исследования, в первые пять лет после операции рецидивы у мужчин младше 50 лет возникали в 10,7% случаев в Краснодаре и в 30% — в Санкт-Петербурге. В контрольной группе пациентов старше 70 лет показатели составили 13% и 15,9% соответственно.
Авторы исследования отмечают необходимость дальнейшего совершенствования хирургических методов лечения рака предстательной железы и наблюдения за молодыми пациентами после операции.