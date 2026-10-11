12 октября в Татарстане ожидается до +20 градусов
11.10.2026, 15:50
В понедельник, 12 октября, на территории Татарстана ожидается до +20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, местами на юге и востоке от 0 до -2 градусов, днем прогреется до показателей от +15 до +20 градусов.
В Казани ночью температура составит от +5 до +7 градусов, в низких местах от +2 до +4 градусов. Максимальная температура дем составит от +17 до +19 градусов.