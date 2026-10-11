«Стрела — Ак Барс» вышла в финал чемпионата России по регби

Казанский клуб «Стрела — Ак Барс» пробился в финал чемпионата России по регби. В ответной встрече полуфинала команда уступила красноярскому «Енисею-СТМ» со счетом 18:20, но благодаря крупной победе в первом матче прошла дальше по сумме двух игр. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.