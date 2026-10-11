«Стрела — Ак Барс» вышла в финал чемпионата России по регби
11.10.2026, 15:36
Казанский клуб «Стрела — Ак Барс» пробился в финал чемпионата России по регби. В ответной встрече полуфинала команда уступила красноярскому «Енисею-СТМ» со счетом 18:20, но благодаря крупной победе в первом матче прошла дальше по сумме двух игр. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Первый матч завершился победой «Стрелы — Ак Барс» со счетом 30:13, а общий итог противостояния — 48:33 в пользу казанской команды. В ответной игре попытки занесли Рикерт Корфф и Омари Гриняев, Кобус Мараис реализовал одну попытку и забил штрафной, еще один штрафной на счету Питера Стинкампа.
«Стрела — Ак Барс» — действующий чемпион России по регби-15, обладатель Кубка и Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда завоевала серебро в регби-7.