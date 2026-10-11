На строительство очистных сооружений в селе Чувашии выделили 750,5 млн рублей
11.10.2026, 15:33
На строительство станции биологической очистки сточных вод и сетей канализации в селе Комсомольское в Чувашии выделили 750,5 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику нужно построить саму станцию очистки и модульное здание, проложить трубы водоснабжения и канализации, установить оборудование и провести электрику. Также предстоит благоустроить территорию и озеленить ее.
Работы должны быть закончены до 1 ноября 2028 года.