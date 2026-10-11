СК расследует атаки на Ростовской области, при которых пострадали шесть человек
11.10.2026, 14:55
Следственный комитет России расследует преступления против мирных жителей Ростовской области после ударов вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате атаки на регион в ночь на 10 октября пострадали шесть человек, четверых из них доставили в больницы. Двух после обработки ран перевели на амбулаторное лечение.
Следователи установят лица, причастные членов ВФУ к атаке дронами, и дадут их действиям уголовно-правовую оценку. Расследование также затронет атаки на Белгородскую область и Краснодарский край.