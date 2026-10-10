Губернатор Слюсарь рассказал о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Дону
10.10.2026, 09:05
В результате воздушной атаки на Ростовскую область пострадали шесть человек, четверых из них доставили в больницы. Двух после обработки ран перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В медицинских учреждениях остаются два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему оказывают экстренную хирургическую помощь.
В результате атаки также повреждены железнодорожный мост и несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку, где произошло возгорание.