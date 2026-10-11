АпсныПресс: обломки БПЛА, летевшиего на Сочи, упали на территории Абхазии
11.10.2026, 14:54
Власти Абхазии зафиксировали на своей территории падение обломков беспилотника, атаковавшего Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ИА «АпсныПресс».
Уточняется, что один из сбитых беспилотников упал в приграничной зоне по реке Псоу — в районе населенного пункта Цандрипш Гагрского района. Со ссылкой на минобороны Абхазии говорится, что этот дрон участвовал в атаке на Сочи. На месте падения фрагментов аппарата работают профильные службы и правоохранительные органы.
Минувшей ночью Сочи подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитого дрона упали на территорию аэропорта, что привело к возгоранию в одном из административных зданий. Пламя было оперативно потушено. Фрагменты дронов также обнаружили по трем адресам в Адлерском районе. По данным властей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.