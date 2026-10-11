АпсныПресс: обломки БПЛА, летевшиего на Сочи, упали на территории Абхазии

Уточняется, что один из сбитых беспилотников упал в приграничной зоне по реке Псоу — в районе населенного пункта Цандрипш Гагрского района. Со ссылкой на минобороны Абхазии говорится, что этот дрон участвовал в атаке на Сочи. На месте падения фрагментов аппарата работают профильные службы и правоохранительные органы.