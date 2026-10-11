Спасатели предупредили о сильном ветре в начале недели в Тюменской области
11.10.2026, 14:53
В Тюменской области 12 октября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Метеорологи ожидают выпадения осадков в виде дождя и усиления ветра. Предупреждение выпустили региональное правительство и МЧС.
Из сообщений следует, что воздушные массы будут дуть с юго-запада, постепенно смещаясь на северо-запад. Скорость потока составит от 7 до 12 м/с. В дневные часы местами возможны порывы силой до 17 м/с.
Температурный фон в ночные часы установится на отметке от +2 до +7 градусов. В дневное время воздух прогреется до +10...+15 градусов.
Службы спасения рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность и правила безопасности. Для связи с экстренными службами следует использовать единый номер 112.