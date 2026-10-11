На Васильевском острове в Петербурге обрушился балкон жилого дома
11.10.2026, 14:31
Утром 11 октября на Васильевском острове в Санкт-Петербурге обрушился балкон второго этажа жилого дома № 16, корпус 5, на 21-й линии. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидца.
Обрушение произошло в четырехэтажном здании, построенном в 1930 году. На место происшествия выезжали экстренные службы. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее жильцы дома оставляли обращения на городском портале «Наш Петербург». Они жаловались на неисправное освещение в парадной и на фасаде, появление крыс и насекомых, засоры канализации, протечки труб и неудовлетворительное состояние мест общего пользования.