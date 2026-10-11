Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов
11.10.2026, 14:30
Аэропорт Сочи снял ранее введенные часом ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом воздушная гавань сообщила через свой Telegram-канал.
Ранее аналогичные меры вводились в ночь на воскресенье, однако утром они были отменены.
В ночь на воскресенье курорт был атакован воздушными дронами. Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи. В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, обломки беспилотников были обнаружили по трем адресам а Адлерском районе Сочи. По итогам атаки погибших и пострадавших нет.
Ближе к обеду в воскресенье власти Сочи сообщили о возникновении угрозы атаки города и его акватории безэкипажными катерами. Жителей и гостей города призвали немедленно покинуть прибрежную зону и укрыться в безопасных местах. Некоторое время спустя власти сообщили о том, что угроза миновала.