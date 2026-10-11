В Петербурге адвоката отправили в СИЗО по делу о взятке в 2 млн рублей

Обосновывая необходимость ареста, следствие указало на профессиональные знания Павлова в области уголовного и уголовно-процессуального законодательства, его связи в правоохранительных и судебных органах, а также прежнюю службу в МВД. По мнению следователей, это может позволить обвиняемому оказывать давление на свидетелей, склонять их к изменению показаний и координировать действия с другими фигурантами. Кроме того, следствие сослалось на наличие у Павлова загранпаспорта и риск его выезда за границу.