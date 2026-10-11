В Петербурге адвоката отправили в СИЗО по делу о взятке в 2 млн рублей
11.10.2026, 14:28
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу адвоката Андрея Павлова, обвиняемого в передаче взятки в размере 2 млн рублей сотрудникам полиции. По версии следствия, деньги предназначались за непривлечение предпринимателя к ответственности после продажи несовершеннолетним несертифицированного алкоголя, повлекшей отравление этанолом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как полагает следствие, не позднее 8 мая 2026 года Павлов предложил знакомому Г. выступить посредником и сообщить предпринимателю о возможности передать 2 млн рублей неустановленным сотрудникам территориального УМВД. За это они, предположительно, должны были не привлекать бизнесмена к ответственности за продажу алкоголя подросткам.
По данным следствия, предприниматель передал деньги посреднику, который затем передал их Павлову. После этого адвокат, как утверждается, передал полученную сумму неустановленному сотруднику УМВД.
Обосновывая необходимость ареста, следствие указало на профессиональные знания Павлова в области уголовного и уголовно-процессуального законодательства, его связи в правоохранительных и судебных органах, а также прежнюю службу в МВД. По мнению следователей, это может позволить обвиняемому оказывать давление на свидетелей, склонять их к изменению показаний и координировать действия с другими фигурантами. Кроме того, следствие сослалось на наличие у Павлова загранпаспорта и риск его выезда за границу.
Павлова задержали 10 октября 2026 года и предъявили ему обвинение. Свою вину он не признал, причастность к преступлению отрицал и просил избрать ему домашний арест.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил адвоката под стражу до 7 декабря 2026 года.