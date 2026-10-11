СКР возбудил уголовное дело после затопления платформы у берегов Светлогорска
11.10.2026, 14:26
Следователи возбудили уголовное дело после затопления самоподъемной платформы в Балтийском море у берегов Светлогорска Калининградской области. Ущерб от происшествия превысил 1 млн рублей, сообщили 11 октября в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта.
По данным следствия, в октябре под воздействием штормового ветра платформа получила серьезные повреждения. С конструкции сорвало деревянную палубу и надстройки, затем оторвались плавучий модуль и гидравлические опоры.
После этого платформа начала дрейфовать в прибрежной зоне Светлогорска, затонула и впоследствии была выброшена на берег. В результате конструкция получила множественные повреждения.
Следователи осмотрели место происшествия и организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
По данным региональных властей, платформа принадлежит строительной компании «ГЕОИЗОЛ». При первичном визуальном обследовании экологического ущерба не выявили, угрозы загрязнения акватории не обнаружили. Детальное обследование конструкции, включая водолазные работы, планируют провести после улучшения погодных условий.