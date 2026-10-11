Севастопольцам предлагают по нацпроекту взять детские вещи напрокат

Губернатор уточнил, какие категории севастопольцев могут претендовать на то, чтобы взять для своих малолетних детей вещи во временное пользование. Речь идет о молодых семьях до 35 лет, мамах, не состоящих в браке, студенческих семьях, многодетных семьях, семьях с невысоким доходом, семьях, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья, приемные семьи, а также семьях участников СВО.