Севастопольцам предлагают по нацпроекту взять детские вещи напрокат
11.10.2026, 13:58
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предложил семьям с детьми до двух лет помощь по нацпроекту – бесплатно взять детские вещи во временное пользование. Для этого в городе открыты пункты проката. С предложением к севастопольцам глава города обратился через свой Telegram-канал.
Он отметил, что эта мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья», и с начала года ей воспользовались 609 семей, которые взяли напрокат почти 3 тыс. предметов.
Губернатор уточнил, какие категории севастопольцев могут претендовать на то, чтобы взять для своих малолетних детей вещи во временное пользование. Речь идет о молодых семьях до 35 лет, мамах, не состоящих в браке, студенческих семьях, многодетных семьях, семьях с невысоким доходом, семьях, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья, приемные семьи, а также семьях участников СВО.
В списке предлагаемых для этих категорий севастопольцев вещей – 38 позиций: коляски и коляски-трансформеры, кроватки с матрасами, пеленальные столики, автолюльки и автокресла, ходунки, манежи, шезлонги, ванночки для купания, детские весы, видеоняни, развивающие коврики, стульчики для кормления и многое другое.
«Вещи выдают на полгода, при необходимости договор можно продлить. Из документов нужны заявление, согласие на обработку персональных данных и удостоверение личности», – написал губернатор.
Чтобы оформить эти вещи во временное пользование, севастопольцам предлагается обращайтесь в отделения Центра социальной помощи семье и детям.