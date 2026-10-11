Объем сделок на складском рынке может вырасти на 25%
11.10.2026, 13:28
Спрос на логопарки в Москве и Подмосковье к концу года может вырасти на четверть в годовом выражении. Ранее консультанты рынка недвижимости прогнозировали незначительный рост или даже падение интереса потенциальных покупателей к таким объектам. Пересмотреть ожидания пришлось из-за снижения ключевой ставки ЦБ, что подстегнуло отложенный спрос.
Объем сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье по итогам года может увеличиться на 25% год к году, до 2 млн кв. м, следует из прогнозов NF Group. Динамика отличается от более ранних прогнозов консультантов. Например, в Ricci ожидали в этом году роста спроса на 8% год к году, до 1,5 млн кв. м. В NF Group изначально прогнозировали падение этого показателя на 20–30% год к году, до 1,3 млн кв. м.
Пересмотр прогноза связан с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ, что подтолкнуло часть компаний к заключению отложенных сделок, считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Еще одна причина — возможное восстановление потребительского рынка, считает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. В сентябре Минэкономики повысило ожидания по росту розничной торговли по итогам года до 4,6% против 0,8% в майском прогнозе.