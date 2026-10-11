Объем сделок на складском рынке может вырасти на 25%

Объем сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье по итогам года может увеличиться на 25% год к году, до 2 млн кв. м, следует из прогнозов NF Group. Динамика отличается от более ранних прогнозов консультантов. Например, в Ricci ожидали в этом году роста спроса на 8% год к году, до 1,5 млн кв. м. В NF Group изначально прогнозировали падение этого показателя на 20–30% год к году, до 1,3 млн кв. м.