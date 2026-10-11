Число предприятий по разведению свиней сократилось на 5,8%

Несмотря на огромное число ИП и юрлиц, в большинстве своем это все непрофессиональные игроки, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Снижение числа компаний эксперт связывает с консолидацией рынка. Укрупнение бизнесов идет уже второе десятилетие, говорит директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. По его оценке, сегодня на 20 крупнейших компаний приходится около 80% рынка. Он добавил, что консолидация вошла в зрелую фазу: доля двадцатки компаний за 2025 год выросла лишь с 79,6% до 80%. За счет повышения концентрации производства РФ не только достигла полной самообеспеченности свининой, но и активно наращивает экспортные поставки, заявили “Ъ” в Минсельхозе РФ.