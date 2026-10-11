Число предприятий по разведению свиней сократилось на 5,8%
11.10.2026, 13:18
На начало октября число предприятий, занятых разведением свиней в России, сократилось на 5,8% год к году. Эксперты связывают это в основном с консолидацией рынка и укрупнением существующих предприятий. Производство свинины в стране увеличивается.
На начало октября в России оказалось зарегистрировано примерно 1,86 тыс. предприятий, занятых разведением свиней, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Год к году их число сократилось на 5,8%. Количество индивидуальных предпринимательств (ИП) снизилось на 5,7% год к году, примерно до 1,45 тыс., юрлиц — на 6%, до 404.
Несмотря на огромное число ИП и юрлиц, в большинстве своем это все непрофессиональные игроки, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Снижение числа компаний эксперт связывает с консолидацией рынка. Укрупнение бизнесов идет уже второе десятилетие, говорит директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. По его оценке, сегодня на 20 крупнейших компаний приходится около 80% рынка. Он добавил, что консолидация вошла в зрелую фазу: доля двадцатки компаний за 2025 год выросла лишь с 79,6% до 80%. За счет повышения концентрации производства РФ не только достигла полной самообеспеченности свининой, но и активно наращивает экспортные поставки, заявили “Ъ” в Минсельхозе РФ.