Аэропорт Сочи ввел временные ограничения по работе

В ночь на воскресенье курорт подвергся дроновой атаке. Фрагменты одного из дронов упали на территорию аэропорта. В одном из административных зданий возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Также обломки беспилотников были обнаружены по трем адресам в Адлерском районе города. О человеческих жертва и пострадавших не сообщалось. Днем в воскресенье власти Сочи объявили об угрозе атаки безэкипажными катерами.