Аэропорт Сочи ввел временные ограничения по работе
11.10.2026, 13:18
Аэропорт Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канаде воздушной гавани.
До этого аэропорт вводил ограничения минувшей ночью. Они были сняты утро в воскресенье.
В ночь на воскресенье курорт подвергся дроновой атаке. Фрагменты одного из дронов упали на территорию аэропорта. В одном из административных зданий возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Также обломки беспилотников были обнаружены по трем адресам в Адлерском районе города. О человеческих жертва и пострадавших не сообщалось. Днем в воскресенье власти Сочи объявили об угрозе атаки безэкипажными катерами.