Власти Сочи объявили угрозу атаки безэкипатжных катеров
11.10.2026, 12:44
Власти Сочи объявили угрозу атаки безэкипатжных катеров (БЭК) и попросили жителей и гостей города покинуть прибрежную зону и укрыться в безопасном месте.
Соответствующие предпреждения появились в Telegram-каналах администрации Сочи и мэра курорта Андрея Прошунина.
В ночь на воскресенье курорт подвергся дроновой атаке. По имеющимся данным, инцидент не повлек человеческих жертв и пострадавших. Фрагменты одного из дронов упали на территорию аэропорта. В одном из административных зданий возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Также обломки беспилотников были обнаружены по трем адресам в Адлерском районе города. Глава города Андрей Прошунин заявил, что при необходимости собственникам поврежденных жилых помещений будет оказана помощь.