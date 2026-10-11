Власти Сочи объявили угрозу атаки безэкипатжных катеров

В ночь на воскресенье курорт подвергся дроновой атаке. По имеющимся данным, инцидент не повлек человеческих жертв и пострадавших. Фрагменты одного из дронов упали на территорию аэропорта. В одном из административных зданий возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Также обломки беспилотников были обнаружены по трем адресам в Адлерском районе города. Глава города Андрей Прошунин заявил, что при необходимости собственникам поврежденных жилых помещений будет оказана помощь.