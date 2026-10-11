Бывшего топ-менеджера «Калашникова» обвиняют в злоупотреблении при поставках
11.10.2026, 12:40
Как стало известно “Ъ”, суд в Ижевске приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора по закупкам и логистике АО «Концерн "Калашников"» Ксении Гращенковой. По версии следствия, она и другие фигуранты организовали контрабандную поставку концерну из Китая комплектующих низкого качества. Ущерб по делу составил более 37 млн руб. Дело предполагаемых сообщников госпожи Гращенковой отдельно рассматривается в подмосковных Химках.
Уголовное дело в отношении Ксении Гращенковой рассматривается в Ленинском райсуде Ижевска, заседание состоялось 9 октября. Ей вменяют в вину злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Уголовное дело в отношении ее предполагаемых сообщников — соучредителя ООО «Интертехника», победителя конкурса «Танцы на льду» 2010 года Алексея Леденева, владельца ООО «Ивановские ковши» Алексея Морохова и других — было закончено раньше и в начале июля этого года поступило для рассмотрения в Химкинский горсуд Подмосковья. Им вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), контрабанду частей огнестрельного оружия, совершенную организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также невыплату зарплаты (ст. 145.1 УК РФ). На этом процессе состоялось уже 16 заседаний. Обвинение по обоим делам утверждала прокуратура Ивановской области.
Как рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что в 2023 году при модернизации автомата АК-12 калибра 5,45 мм концерну потребовались полуфабрикаты двух деталей, которые планировалось использовать при внедрении конструкторских изменений в АК. Их разрешалось закупать у сторонних организаций. Летом владелец ООО «Ивановские ковши» Морохов заявил о наличии у его компании мощностей для гособоронзаказа. В августе он поставил пробную партию, прошедшую входной контроль. Представителям предприятия не сообщили, что по российским чертежам ее изготовили в КНР.