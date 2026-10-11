Бывшего топ-менеджера «Калашникова» обвиняют в злоупотреблении при поставках

Уголовное дело в отношении Ксении Гращенковой рассматривается в Ленинском райсуде Ижевска, заседание состоялось 9 октября. Ей вменяют в вину злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Уголовное дело в отношении ее предполагаемых сообщников — соучредителя ООО «Интертехника», победителя конкурса «Танцы на льду» 2010 года Алексея Леденева, владельца ООО «Ивановские ковши» Алексея Морохова и других — было закончено раньше и в начале июля этого года поступило для рассмотрения в Химкинский горсуд Подмосковья. Им вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), контрабанду частей огнестрельного оружия, совершенную организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также невыплату зарплаты (ст. 145.1 УК РФ). На этом процессе состоялось уже 16 заседаний. Обвинение по обоим делам утверждала прокуратура Ивановской области.