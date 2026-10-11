Петербуржца три дня удерживали в квартире и заставили переписать два автомобиля

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении 33-летнего горожанина и хищении у него денег и имущества на сумму 12,3 млн рублей. Потерпевшего силой увезли в арендованную квартиру на Большеохтинском проспекте и удерживали там три дня, сообщили 11 октября в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.