Петербуржца три дня удерживали в квартире и заставили переписать два автомобиля
11.10.2026, 12:27
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении 33-летнего горожанина и хищении у него денег и имущества на сумму 12,3 млн рублей. Потерпевшего силой увезли в арендованную квартиру на Большеохтинском проспекте и удерживали там три дня, сообщили 11 октября в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По данным полиции, мужчина обратился в правоохранительные органы утром 10 октября. Он рассказал, что 5 октября неизвестные напали на него и доставили в квартиру на Большеохтинском проспекте. В течение трех дней ему угрожали и требовали деньги.
За это время у потерпевшего забрали 1,5 млн рублей и новый смартфон iPhone, а также вынудили подписать договоры купли-продажи двух автомобилей — Audi и BMW. После этого злоумышленники скрылись на китайском автомобиле Hongqi H5. Общий ущерб мужчина оценил в 12,3 млн рублей.
Вечером 10 октября в Колпино задержали владельца автомобиля, на котором уехали подозреваемые. Им оказался 28-летний житель Ростовской области. Еще одного мужчину, предположительно причастного к произошедшему, обнаружили в поселке имени Тельмана.
По предварительным данным, задержанные пытались таким образом вернуть деньги, которые потерпевший, как они полагали, присвоил, работая в одной с ними компании. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.