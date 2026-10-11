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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Урал

Два человека погибли в ДТП на трассе Сургут – Салехард

11.10.2026, 12:18
Два человека погибли в ДТП на 303-м километре трассы Сургут—Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла 10 октября.

Госавтоинспекция ЯНАО

По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada.
Прокуратура организовала проверку. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехала прокурор Муравленко.