Два человека погибли в ДТП на трассе Сургут – Салехард
11.10.2026, 12:18
Два человека погибли в ДТП на 303-м километре трассы Сургут—Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла 10 октября.
По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada.
Прокуратура организовала проверку. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехала прокурор Муравленко.