Крайсуд рассмотрит иск по решению думы Краснодара о судьбе набережной в ЮМР
11.10.2026, 12:11
Краснодарский краевой суд в понедельник рассмотрит административный иск жителя Юбилейного микрорайона (ЮМР) Краснодара к Гордуме кубанской столицы. Он требует признать незаконным ее решение, касающееся судьбы участка набережной, который отведен под строительство нового храма в ЮМР. Сведения о процессе размещены в картотеке инстанции.
Истец, краснодарский активист Виталий Черкасов, требует признать незаконным решение Гордумы Краснодара от 29 января 2026 года о внесении изменений в ее же решение «О наименовании зелёной зоны в муниципальном образовании город Краснодар».
Власти кубанской столицы говорят, что они вправе менять наименования зеленых зон. Однако активист настаивает на том, что фактически этим решением изменены не ее наименование, а границы, и сокращена их площадь.
Как отмечает в своем иске житель Краснодара, решение Гордумы зиждется на постановлении экс-главы Краснодара Евгения Наумова от 14 января этого года об утверждении планировки территории между Рождественской Набережной и правым берегом Кубани. Оно же, в свою очередь, основывается на результатах публичных слушаний по обсуждению этой документации, прошедших в октябре минувшего года.
Активист ссылается на Градостроительный кодекс, говоря о том, что прошедшая публичные слушания документация по планировке территории должна была быть утверждена мэрией в течение 15 дней. Экс-мэр же подписал соответствующее постановление почти три месяца спустя после опубликования заключения по обсуждениям. Но главное, считает заявитель, все эти решения приняты в условиях и без того имеющегося дефицита «зеленых зон» в микрорайоне.
Судебное заседание по делу намечено в крайсуде на понедельник на 11:30.