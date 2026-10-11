Крайсуд рассмотрит иск по решению думы Краснодара о судьбе набережной в ЮМР

Активист ссылается на Градостроительный кодекс, говоря о том, что прошедшая публичные слушания документация по планировке территории должна была быть утверждена мэрией в течение 15 дней. Экс-мэр же подписал соответствующее постановление почти три месяца спустя после опубликования заключения по обсуждениям. Но главное, считает заявитель, все эти решения приняты в условиях и без того имеющегося дефицита «зеленых зон» в микрорайоне.