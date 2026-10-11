Развитие ИИ может способствовать широкому применению ядерного оружия
11.10.2026, 12:05
Массовое боевое применение коммерческих информационных технологий, широкое внедрение беспилотников и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в войсках воспринимаются как новая революция в военном деле. Как от всякой революции, от нее ожидают отмены многих более ранних технологий и тактических приемов. Как отмечал экс-глава Google Эрик Шмидт, «будущее войны — это объединенные искусственным интеллектом в сеть беспилотники самых разных типов».
Это опасная иллюзия, потому что никакой «революции ИИ» в военном деле, вероятно не будет. Внедрение ИИ, скорее всего, окажется лишь одним из актов более масштабной трансформации войны — не первым и не последним. ИИ и беспилотные системы повлекут за собой другие, куда более важные изменения в вооружении, тактике и военной экономике.
Для борьбы с угрозой беспилотников уже массово производятся новые типы оружия — от микроволнового и лазерного до автоматизированных артиллерийских и пулеметных комплексов ПВО, но это только начало большой трансформации.
Подробнее — в колонке директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина.