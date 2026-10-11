Развитие ИИ может способствовать широкому применению ядерного оружия

Это опасная иллюзия, потому что никакой «революции ИИ» в военном деле, вероятно не будет. Внедрение ИИ, скорее всего, окажется лишь одним из актов более масштабной трансформации войны — не первым и не последним. ИИ и беспилотные системы повлекут за собой другие, куда более важные изменения в вооружении, тактике и военной экономике.