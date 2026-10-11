Сайт аэропорта Пулково перестал работать, онлайн-табло доступно

«Сайт аэропорта Пулково временно недоступен. Для удобства пассажиров на домене аэропорта Пулково отображается онлайн-табло Tutu.ru. Вы можете проверить статус рейса, время вылета и другую необходимую информацию»,— пояснили в пресс-службе Пулково.