Сайт аэропорта Пулково перестал работать, онлайн-табло доступно
11.10.2026, 11:15
Сайт петербургского аэропорта Пулково временно перестал работать утром 11 октября. При этом онлайн-табло с информацией о рейсах остается доступным, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Сайт аэропорта Пулково временно недоступен. Для удобства пассажиров на домене аэропорта Пулково отображается онлайн-табло Tutu.ru. Вы можете проверить статус рейса, время вылета и другую необходимую информацию»,— пояснили в пресс-службе Пулково.
Уточнить информацию о рейсах пассажиры также могут по телефону +7 (812) 324-30-00. В аэропорту сообщили, что усилили работу колл-центра.
Кроме того, уведомления об изменении статуса рейсов поступают через чат-бот «Твой Пулково» в мессенджере MAX.